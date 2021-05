Dortmund

Dortmund im Pokal-Halbfinale gegen Kiel ohne Haaland

01.05.2021, 20:14 Uhr | dpa

Borussia Dortmund muss im Halbfinale des DFB-Pokals an diesem Samstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) gegen Holstein Kiel auf Erling Haaland verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist kurz vor der Partie mitteilte, steht der norwegische Torjäger aufgrund muskulärer Probleme nicht zu Verfügung. Für ihn rückt Thorgan Hazard in die Startelf. Der gesperrte Mahmoud Dahoud wird im defensiven Mittelfeld durch Emre Can ersetzt.

"Er hat beim Spiel in Wolfsburg einen Schlag abbekommen und dann pausiert", sagte Sportdirektor Michael Zorc in der ARD zur Verletzung von Haaland. "Er ist dann wieder ins Training eingestiegen und konnte die Belastung nicht tolerieren." Er hoffe, die Blessur sei "nichts Schlimmes", sagte Zorc. "Wir gehen davon aus, dass er uns kommende Woche wieder zur Verfügung steht. Für heute reicht es eben nicht." Die Verletzung sei "sehr schmerzhaft", sagte Trainer Edin Terzic. "Wir haben alles versucht, aber das lässt einen Einsatz nicht zu."

Der Kieler Coach Ole Werner sieht im Ausfall Haalands keinen Vorteil für sein Team. "Es kommt ein qualitativ hochwertiger Spieler nach", sagte er bei Sky. "Das ist jetzt ein anderer Spielertyp, auf den wir uns einstellen müssen." Die Norddeutschen wechseln im Vergleich zum 1:1 in der Liga beim 1. FC Nürnberg viermal. "Es wird darum gehen, dass alle unter Strom sind und dass wir alle unter Strom halten", sagte Werner. "Wir wollen alle Spieler im Kader nutzen."