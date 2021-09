Dortmund

Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten mit Beute

07.09.2021, 10:43 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten in Dortmund gesprengt und sind mit ihrer Beute entkommen. Um 1.38 Uhr habe ein Anrufer eine Explosion an einem Supermarkt gemeldet, die zudem den Alarm des Geschäftes auslöste. Der Geldautomat sei komplett zerstört worden, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe beobachtet, wie sich drei Männer an dem Automaten zu schaffen machten. Die Täter seien mit einer unbekannte Menge Geld in einem Auto geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit der Unterstützung eines Hubschraubers blieb zunächst erfolglos, hieß es. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.