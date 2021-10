Dortmund

Frisches Geld für den BVB: Kapitalerhöhung abgeschlossen

06.10.2021, 13:17 Uhr | dpa

Der Signal Iduna Park, das Stadion von Borussia Dortmund, spiegelt sich in der Fassade der angrenzenden Fanwelt. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der an börsennotierte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seine Mitte September angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen und damit für frisches Geld gesorgt. Die zum Bezugspreis von 4,70 Euro angebotenen rund 18,4 Millionen Aktien seien vollständig platziert worden, teilte der Revierclub am Mittwoch mit. Das ergibt einen Bruttoerlös von rund 86,5 Millionen Euro. Die Kapitalerhöhung soll dazu beitragen, die in der Pandemie entstandenen Verluste zu kompensieren. Der BVB hatte das Geschäftsjahr 2020/2021 mit einem Minus von 72,8 Millionen Euro abgeschlossen.