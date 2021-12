Dortmund

Unbekannter hängt Schweinekopf an ein Moschee-Tor

06.12.2021, 09:34 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat einen Schweinekopf an das Tor einer Dortmunder Moschee gehängt. Dies sei in der Nacht zu Sonntag geschehen und am Vormittag entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Staatsschutz ermittle. Als Anfangsverdacht gehe es zunächst um Beleidigung, je nach Erkenntnissen der Ermittlungen könnte es dann auch um Bedrohung gehen.

Die "Ruhr Nachrichten" berichten davon, dass ein Mann den Schweinekopf am Tor befestigt und dann mehrere Selfies von sich gemacht hat - dies sagte Adem Sönmez von der Ditib Selimiye Moschee der Zeitung und berief sich dabei auf Aufnahmen einer Überwachungskamera. "Diese abscheuliche und widerliche Tat verurteilen wir als Vorstand auf das Schärfste", sagte Sönmez.