Haftbefehl gegen Freundin

Polizei fahndet nach verurteiltem Mörder – neue Details

23.12.2021, 17:58 Uhr | dpa, MaM, cco

Im Ruhrgebiet ist ein verurteilter Mörder auf der Flucht. Nun fahndet die Polizei nach dem 56-Jährigen und seiner 54-jährigen Lebensgefährtin. Ein Bild des Fluchtwagens soll nun bei der Fahndung helfen.

Der Mörder einer Dortmunderin ist seit Dienstag auf der Flucht, die Polizei sucht nun mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Ralf Hörstemeier, im Januar wegen Mordes verurteilt, stand kurz vor dem Haftantritt – tauchte dann aber unter, bevor die Staatsanwaltschaft das vom Bundesgerichtshof bestätigte Urteil in dieser Woche vollstrecken konnte.

Hörstemeier war im Januar rund 27 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der damals 16-jährigen Dortmunderin Nicole Schalla zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Weil die Justiz keine Fluchtgefahr sah und das Urteil noch nicht rechtskräftig war, blieb der Deutsche nach dem Schuldspruch frei und bekam eine Fußfessel.

Der Angeklagte verbirgt auf der Anklagebank im Landgericht sein Gesicht hinter einer Gesichtsmaske (Archivbild): Der Mann ist auf der Flucht. (Quelle: Bernd Thissen/dpa)

Mord in Dortmund: Hörstemeier mit Freundin auf der Flucht

In einem Fahndungsaufruf wurden jetzt auch Fotos des Gesuchten und zweier möglicher Fluchtwagen veröffentlicht. Hörstemeier hatte demnach am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr in Münster seine Fußfessel abgelegt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, soll der Mörder derzeit in Begleitung seiner Lebensgefährtin sein. Ein entsprechender Haftbefehl gegen die 54-Jährige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft ausgestellt.



Mittlerweile seien viele Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, hieß es weiter. Hörstemeier hat laut Polizeiangaben eine schlanke Statur, ist etwa 180 cm groß und circa 80 kg schwer. Außerdem habe er lange braune, schüttere Haare und blau-graue Augen.



Bei den zwei potenziellen Fluchtwagen, die der Lebensgefährtin Hörstemeiers gehören, handelt es sich um zwei dunkelblaue Mercedes Benz der C-Klasse mit den Kennzeichennummern "MS-MS 4455" und "MS-SM 4455".



Eines der beiden Fluchtfahrzeuge, mit denen der gesuchte Ralf Hörstemeier unterwegs sein könnte. (Quelle: Polizeipräsidium Münster)



Anwältin: Für Familie des Opfers "eine Katastrophe"

Anwältin Arabella Pooth, die Nicole Schallas Eltern als Nebenkläger vor Gericht vertreten hatte, sagte am Mittwoch der dpa: "Es war klar, dass der Mann sich seiner Haftstrafe nicht stellen würde."



Dass er seinerzeit nach dem Prozess zunächst auf freiem Fuß geblieben war, sei rechtlich zwar möglich gewesen – aber aus ihrer Sicht falsch. Dass der Mann nun verschwunden sei, sei für die Eltern des Opfers "eine Katastrophe" und nicht zu begreifen.