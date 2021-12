Dortmund

30-Jähriger soll Mutter erstochen haben: Festnahme

26.12.2021, 11:51 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer mutmaßlich erstochenen 67-Jährigen in einer Dortmunder Wohnung ist der 30 Jahre alte Sohn der Frau festgenommen worden. Die 67-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen mit einem Messer erstochen worden, erklärte die Staatsanwaltschaft am Sonntag. Demnach hatte der Sohn am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages selbst die Polizei verständigt und angegeben, seine Mutter getötet zu haben. Einsatzkräfte fanden die Tote im Bett ihres Schlafzimmers. Zuvor hatten die "Ruhr Nachrichten" und die "Bild"-Zeitung berichtet.

Mutter und Sohn lebten demnach gemeinsam in der Wohnung. Zum Motiv machte der Festgenommene zunächst keine Angaben. Routinemäßig sei dem 30-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der Deutsche sollte am Montag vor den Haftrichter kommen. Auch die Obduktion der Leiche sei für Montag geplant.