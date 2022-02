Opfer inzwischen stabil

Nach Messerattacke in Dortmund: Verdächtiger kommt vor Haftrichter

03.02.2022, 15:44 Uhr | dpa

Nachdem er in Dortmund-Lütgendortmund im Streit einen jungen Mann mit einem Messer schwer verletzt hatte, soll der Angreifer nun vor einen Haftrichter kommen. Das Opfer befindet sich noch im Krankenhaus.

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen 24 Jahre alten Mann in Dortmund soll ein 27-jähriger Tatverdächtiger dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Opfer war am Mittwoch schwer verletzt im Stadtteil Lütgendortmund gefunden worden. Der Zustand des 24-Jährigen sei inzwischen stabil, teilten die Ermittler am Donnerstag mit.

Vor der Tat soll es zu einem Streit zwischen den beiden gekommen sein, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Worum es genau ging, werde noch ermittelt. Den Tatverdächtigen hatte man kurz nach der Attacke festgenommen und auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.



Im Polizeigewahrsam habe der Verdächtige mehrfach Widerstand geleistet. Es gibt Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes.