Aufregung in der Obstabteilung

15-Jährige reitet mit Pferd in Supermarkt

24.03.2022, 13:31 Uhr | dpa, t-online

Eine Reiterin mit einem Pferd auf einem Feldweg (Symbolbild): Eine 15-Jährige ist in Attendorn mit ihrem Pony in einen Supermarkt geritten. (Quelle: Future Image/imago images)

Wie Pipi Langstrumpf: Ein Mädchen ist mit seinem Pferd direkt in einen Supermarkt geritten. Bevor die 15-Jährige den Laden wieder verließ, erleichterte sich das Tier neben Obst und Gemüse.

Eine 15-Jährige ist mit ihrem Pferd in einen Supermarkt in Attendorn (Kreis Olpe) geritten. Das Mädchen habe sich am Mittwoch bei einer Angestellten erkundigt, ob das Mitführen des Tieres erlaubt sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

"Diesen kurzen Moment nutzte das Pony zur Erleichterung und äpfelte im Bereich der Waage in der Obst- und Gemüseabteilung", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dabei sei das Pferd gegen eine Waage gestoßen, die dadurch beschädigt wurde.



Nach einem Austausch der Personalien habe die 15-Jährige mit ihrer tierischen Begleitung den Supermarkt wieder verlassen, schrieben die Beamten: "Die überraschten Eltern erhielten Kenntnis."

Attendorn ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen im südlichen Sauerland mit rund 25.000 Einwohnern, rund 50 Kilometer von Dortmund entfernt.