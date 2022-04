Dortmund

Straftaten bei Spiel in Dortmund: Halle-Fans festgenommen

24.04.2022, 10:36 Uhr | dpa

Vor und nach einem Drittliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund II und dem Halleschen FC sind am Samstag in Dortmund sechs Halle-Anhänger festgenommen worden. Einige der Gästefans hätten schon bei der Anreise zwei Züge beschädigt und verunreinigt, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Am Dortmunder Hauptbahnhof griffen sie demnach auch Bundespolizisten an und beleidigten die Beamten. Ein Tatverdächtiger sei bereits am Bahnhof vorläufig festgenommen worden, vier weitere später am Stadion und einer bei der Abreise.

Rund um das Spiel sei es zu weiteren Körperverletzungen, Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch gekommen. Zudem hätten Gästefans versucht, einen der Festgenommenen zu befreien. Die Bundespolizei leitete mehrere Verfahren ein. Die Partie endete 0:0.