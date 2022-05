Betrunkener greift Mitarbeiter und Polizei an

Ein betrunkener Mann hat in einen Fastfood-Restaurant im Dortmunder Hauptbahnhof randaliert und einen Mitarbeiter angegriffen. Zudem wehrte er sich äußerst aggressiv gegen die Festnahme der Polizei, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Der 23-Jährige habe den Mitarbeiter demnach grundlos angeschrien und beleidigt, ohne eine Bestellung in dem Schnellrestaurant aufzunehmen. Er soll fertiges Essen, das sich auf dem Verkaufstresen befand, zurück in den Küchenbereich geschleudert und anschließend über den Tresen hinweg nach dem Mitarbeiter geschlagen haben. Der 54-Jährige blieb den Angaben nach am Montagabend unverletzt.