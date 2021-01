Dresden

Kabinett beschließt neue Corona-Regeln für Sachsen

26.01.2021, 00:53 Uhr | dpa

Sachsen will seine Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie an manchen Stellen nachschärfen. Dafür will das Kabinett heute die neue Landesverordnung beschließen. Voraussichtlich zum Ende der Woche soll die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft treten.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) angekündigt, dass nach den Bund-Länder-Beschlüssen im Freistaat nur wenig nachjustiert werden soll. So soll etwa das Tragen medizinischer Masken im öffentlichen Nahverkehr sowie beim Einkaufen in Sachsen zur Pflicht werden - dazu zählen dann OP-Masken oder Filtermasken der Schutzklasse FFP2. Zudem sollen Schulen und Kitas bis Mitte Februar weitgehend geschlossen bleiben.