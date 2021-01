Dresden

IT-Verbände legen Forderungen für mehr Digitalisierung vor

27.01.2021, 02:27 Uhr | dpa

Sachsen soll nach dem Willen sächsischer IT-Verbände Vorreiter bei der Digitalisierung werden. Ein Positionspapier mit entsprechenden Forderungen an die Politik will die Initiative "Digital Saxony" heute vorstellen. Die Corona-Pandemie habe zu einem deutlichen Digitalisierungsschub in allen Lebensbereichen geführt, hieß es im Vorfeld. Nun müsse an diese Entwicklung angeknüpft und Digitalisierungsvorhaben müssten zügig umgesetzt werden. Vertreten in der Initiative sind unter anderem der Digitalverband Bitkom, das Cluster IT Mitteldeutschland, der Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen sowie das Branchennetzwerk Silicon Saxony. In dem Netzwerk sind rund 360 Hersteller, Zulieferer und Forschungsinstitute aus dem Bereich Mikroelektronik vertreten.