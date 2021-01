Dresden

Größerer Polizeieinsatz in Dresdner Neustadt

28.01.2021, 20:04 Uhr | dpa

In der Dresdner Neustadt ist es am Donnerstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Beamte rückten mit mehreren Fahrzeugen aus. Zunächst herrschte Unklarheit über das, was sich in der Alaunstraße abspielte. Das Onlineportal "Tag24" berichtete, Menschen sollten sich in Häuser und Läden zurückziehen. Etwas später sagte ein Polizeisprecher jedoch, die Lage sei sicher. Es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Bisherigen Ermittlungen zufolge habe sich ein 31-jähriger Mann in einem Fahrzeug mit einer Pistole das Leben genommen, teilte die Polizei am späteren Abend mit.