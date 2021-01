Dresden

Semperoper setzt Probenbetrieb bis 14. Februar komplett aus

29.01.2021, 07:55 Uhr | dpa

Die Sächsische Staatsoper lässt den Probenbetrieb und die Arbeit in allen Gewerken bis 14. Februar komplett ruhen. Damit reagiert die Semperoper vor allem auf die Gefahr, die von Mutationen des Coronavirus ausgeht, wie Intendant Peter Theiler der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Wir wollen besonders vorsichtig sein und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen Risiken aussetzen." Nur noch Teile der Verwaltung würden den Betrieb am Laufen halten. Jetzt arbeite man zunächst an einem Ersatzspielplan für die restliche Spielzeit, aktuell für die Monate April und Mai.



Der Spielbetrieb in der Semperoper wurde bereits nach der Premiere "Die Zauberflöte" am 2. November eingestellt. Proben gab es aber seither weiter. Sänger konnten Räume im Haus für die Stimmpflege nutzen. Auch in den Theaterwerkstätten lief die Arbeit. Das fällt nun in den kommenden zweieinhalb Wochen weg. "Für das Ballett ist das problematisch, denn hier ist regelmäßiges Training besonders wichtig. Wir haben aber keine andere Wahl", bedauerte Theiler den Schritt. Eine Ausnahme gebe es nur für die Proben der Staatskapelle Dresden zum Konzert zum Gedenken an die Zerstörung Dresdens (13. Februar).