Dresden

Gläserne Manufaktur startet Produktion von ID.3

29.01.2021, 12:17 Uhr | dpa

Der vollelektrische ID.3 von Volkswagen rollt künftig auch in der Gläsernen Manufaktur in Dresden vom Band. VW hat am Freitag die Serienproduktion in der sächsischen Landeshauptstadt gestartet. Zunächst sollen pro Tag 35 Fahrzeuge montiert werden. Gearbeitet wird im Einschicht-System von Montag bis Freitag. Es gehe in Dresden vor allem darum, die Fertigung und das Thema E-Mobilität zu erleben, sagte Standortleiter Danny Auerswald. Kunden könnten an verschiedenen Stationen selbst Hand anlegen.

Seit Jahresbeginn wurde die Dresdner Fertigung so umgebaut, dass Fahrzeuge mit dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) gebaut werden können. Die Plattform soll einheitliche Technik für verschiedene Modelle liefern und durch die Verwendung gleicher Teile in großen Produktionsmengen zudem Kosten sparen. Früher wurde in Dresden etwa die Oberklasselimousine Phaeton gebaut, zuletzt der e-Golf - im Dezember 2020 lief das letzte Auto vom Band.

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bezeichnete den Produktionsstart des vollelektrischen ID.3 als wichtigen Beitrag für das "E-Autoland Sachsen". Die Gläserne Manufaktur sei ein Schaufenster für den Transformationsprozess in der Automobilindustrie. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) betonte, dass der ID.3 bereits in den Fuhrpark der Stadt aufgenommen wurde. "Wir wollen Dresden zur Modellstadt für nachhaltige und integrierte urbane Mobilität entwickeln."

Volkswagen setzt strategisch voll auf den elektrischen Antrieb und investiert bis zum Jahr 2025 rund 35 Milliarden Euro in E-Mobilität. Nach und nach will der Autobauer seine Werke umrüsten. Mit Dresden werde bereits der vierte Standort weltweit "auf die ID-Familie und MEB umgestellt", so Volkswagens E-Mobilitäts-Chef Thomas Ulbrich.

Als erstes wurde das Zwickau Werk mit einer Investition von rund 1,2 Milliarden Euro zum reinen E-Standort umgerüstet. Im November 2019 hatte VW in Westsachsen den Bau des ID.3 gestartet, im September vergangenen Jahres wurden die ersten Fahrzeuge übergeben. Derzeit laufen in Zwickau pro Tag 800 Fahrzeuge vom Band - bis Jahresende sollen es etwa 1400 sein. Ende 2020 haben zudem die chinesischen Standorte in Anting und Foshan mit dem Bau von SUV ID.4-Fahrzeugen nach dem Baukasten-Prinzip begonnen. Konzernangaben zufolge können in den vier Werken pro Jahr rund 900 000 E-Fahrzeuge produziert werden.

Die Corona-Krise hatte bei Volkswagen im vergangenen Jahr bei den Autoverkäufen zwar für einen Dämpfer gesorgt, bei den E-Fahrzeugen gab es allerdings ein Plus: Für reine Elektrofahrzeuge meldete der Konzern 2020 mehr als eine Verdreifachung auf knapp 232 000 Stück.