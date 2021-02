Dresden

Verzögerte Impfstofflieferung in Sachsen eingetroffen

10.02.2021, 15:50 Uhr | dpa

Die wegen des Winterwetters verzögerte Lieferung von Impfstoff ist in Sachsen angekommen. Die eigentlich für Montag angekündigten rund 35 000 Impfdosen von Biontech/Pfizer seien laut DRK am Mittwoch eingetroffen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Bisher wurden in Sachsen laut Übersicht des Robert-Koch-Instituts (RKI) rund 164 400 Dosen geimpft. Knapp 115 300 entfallen auf die Erstimpfung, mehr als 49 000 Menschen haben bereits eine zweite Spritze bekommen. Die Impfquote bezogen auf die Erstimpfungen liegt somit im Freistaat bei 2,8 Prozent und damit nur leicht unter dem Bundesdurchschnitt (2,9). Die Quote besagt, wieviel Prozent der Bevölkerung schon geimpft wurden.