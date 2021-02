Dresden

Regierung stellt Eckpunkte zu neuen Corona-Regeln vor

11.02.2021, 03:34 Uhr | dpa

Sachsens Regierung will am heutigen Donnerstag in Dresden die Eckpunkte für die neue Corona-Schutzverordnung vorstellen. Anschließend werden die Pläne in den Landtagsausschüssen diskutiert, bevor das Kabinett am Freitag dann endgültig entscheidet. Eine neue Landesverordnung wird nötig, weil die derzeitigen Regeln noch bis zum 14. Februar gelten.

Bereits am Dienstag hatte die Regierung allerdings Lockerungen angekündigt - noch vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise am Mittwoch. Demnach sollen Kitas und Grundschulen ab 15. Februar im eingeschränkten Regelbetrieb wieder öffnen, zudem der Bestell- und Abholservice "Click & Collect" für den Einzelhandel ermöglicht werden.