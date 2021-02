Dresden

Neue Coronaregeln für Sachsen: Grundschulen und Kitas öffnen

15.02.2021, 01:46 Uhr | dpa

In der Corona-Krise greifen vom heutigen Montag an neue Regeln für Sachsen. Trotz des verlängerten Lockdowns gibt es einige Lockerungen: Grundschulen und Kitas öffnen wieder im eingeschränkten Regelbetrieb. Kinder bleiben dabei wie bereits im Frühjahr in strikt getrennten Gruppen mit festen Bezugspersonen. Was Kitas anbelangt, müssen sich Eltern daher auf verkürzte Öffnungszeiten einstellen.

Die Schulbesuchspflicht für Grundschulen wird ausgesetzt. Eltern können daher selbst entscheiden, ob sie ihr Kind zum Unterricht schicken oder weiterhin Homeschooling machen. Zudem ist im Handel nun der Bestell- und Abholservice "Click & Collect" erlaubt - online bestellte Waren dürfen dann vor Ort in einem bestimmten Zeitfenster und kontaktlos abgeholt werden.

Lockerungen gibt es auch bei der nächtlichen Ausgangssperre und der 15-Kilometer-Beschränkung: Städte und Landkreise können die Beschränkungen aufheben, wenn sowohl in Sachsen als auch in der Heimatregion die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner an fünf Tagen hintereinander unter 100 liegt.

Erlaubt sind dann Einkaufen und Sport außerhalb des 15-Kilometer-Radius - dazu zählen laut Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) auch Rodeln mit Kindern, Wandern oder Skilanglauf. Touristische Ausflüge sind aber weiterhin tabu.

Ab heute gilt zudem zusätzlich zu den bestehenden Regelungen eine Maskenpflicht im Auto, falls die Mitfahrer nicht aus einem Haushalt kommen. Die Landesregierung will damit Infektionen in Fahrgemeinschaften, etwa bei Handwerkern, eindämmen. Das Kabinett hatte am Freitag eine neue Corona-Schutzverordnung verabschiedet, die bis zum 7. März gültig ist.