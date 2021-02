Dresden

Zahl der Handwerksbetriebe in Sachsen trotz Corona stabil

15.02.2021, 11:32 Uhr | dpa

In Sachsen ist die Zahl der Handwerksbetriebe trotz Corona-Krise nur leicht zurückgegangen. Wie der Sächsische Handwerkstag am Montag mitteilte, waren Ende 2020 rund 56 500 Handwerksbetriebe im Freistaat gelistet. Rund 3748 Neuanmeldungen standen dabei im vergangenen Jahr 3909 Betriebsabmeldungen gegenüber - ein Minus von 125. Handwerkstag-Präsident Roland Ermer warnte allerdings vor voreiligen Rückschlüssen: "Niemand weiß derzeit zu sagen, was kommt, wenn keine staatlichen Corona-Hilfen mehr greifen und die aktuell ausgesetzte Insolvenzantragspflicht wieder gilt."

In den meisten Fällen meldeten die Handwerker ihren Betrieb laut Handwerkstag aus Altersgründen ab oder weil sie keinen Nachfolger gefunden haben. Vor allem im ländlichen Raum wie im Erzgebirge, in Mittelsachsen oder der Oberlausitz mache den Betrieben der Strukturwandel zu schaffen, hieß es. Rückläufig ist zudem weiterhin die Zahl zulassungspflichtiger Handwerke - also diejenigen, die nur mit einem Meisterbrief ausgeübt werden dürfen. Mehr An- als Abmeldungen verbuchten hingegen zulassungsfreie Gewerke. Insgesamt sind im Handwerk in Sachsen mehr als 300 000 Menschen beschäftigt.