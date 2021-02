Dresden

Zahl der Schweinepest-Fälle steigt

25.02.2021, 12:56 Uhr | dpa

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) grassiert weiter in Ostsachsen. Bislang wurden 55 entsprechende Fälle registriert, erfuhr Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch im Landestierseuchenbekämpfungszentrum in Dresden. Nun ist eine Ausweitung der Restriktionszonen geplant. Südlich der Autobahn 4 (Dresden-Görlitz)soll die mobile Barriere für Wildschweine durch weitere 72 Kilometer festen Zaun verstärkt werden. Es gehe darum, größeren wirtschaftlichen Schaden für die Landwirte zu verhindern, sagte Köpping. Glück im Unglück: Bislang sind noch keine Hausschweine von der Seuche betroffen.