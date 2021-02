Dresden

Haftbefehl gegen 28-Jährigen mutmaßlichen Drogendealer

26.02.2021, 16:05 Uhr | dpa

Nach einem Fund von rund 340 Gramm Marihuana, 5 Gramm Kokaingemisch, 16 LSD-Trips, einer geladenen scharfen Pistole und einer Schreckschusspistole ist ein Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Drogendealer erlassen worden. Der 28-Jährige sei in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mitteilte. Der Mann stehe in Verdacht, regelmäßig Marihuana in den Niederlanden gekauft und in Dresden und Umgebung weiterverkauft zu haben. Auf diese Weise soll er rund 2000 Euro Gewinn monatlich erwirtschaftet haben.

Zollbeamte und Polizisten hatten laut Staatsanwaltschaft mehrere Monate gegen den Mann ermittelt, der keine waffenrechtliche Erlaubnis für seine Pistole besitzt. Gegen ihn werde unter anderem wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Bereits am Donnerstag war nach dem Fund von 1,6 Kilogramm Marihuana und 240 Gramm Crystal Haftbefehl gegen einen 42-jährigen mutmaßlichen Drogendealer in Sebnitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) erlassen worden.