Dresden

Klepsch: Kultur vor Angriffen schützen

07.03.2021, 12:36 Uhr | dpa

Mit Blick auf die Bücherverbrennungen im März 1933 in Dresden hat Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) gemahnt, Kultur vor Angriffen und ideologischer Instrumentalisierung zu schützen. "Die schändlichen Bücherverbrennungen mahnen uns alle, immer wieder für die Freiheit der Kunst einzustehen", erklärte sie am Sonntag. Dresden gehörte den Angaben nach zu den ersten Städten, in denen die Nationalsozialisten damals solche Bücherverbrennungen inszenierten. So stürmte die SA am 8. März 1933 das Verlagsgebäude der "Dresdner Volkszeitung" und verbrannte Zeitungen und Bücher politisch missliebiger Autoren sowie Flugblätter und Akten.

Die Nationalsozialisten hätten sich nicht nur an den Büchern, sondern an kritischem Denken überhaupt gestört, betonte Klepsch. Das lasse sich aber nicht vernichten. "Es ist vielmehr unverzichtbar für die Entwicklung einer freien Gesellschaft."