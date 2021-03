Dresden

Sachsens Polizei bekommt Bodycams

10.03.2021, 01:15 Uhr | dpa

Sachsen führt für seine Polizisten flächendeckend Bodycams ein. Bisher durften die Kameras am Körper der Beamten nur in Modellprojekten verwendet werden. Diese Projekten liefen seit 2017 an Brennpunkten des Kriminalitätsgeschehens. Heute wollen Innenminister Roland Wöller (CDU) und Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar nun in Dresden den landesweiten Start für die Bodycams geben. Mehrere Bundesländer arbeiten bereits mit dieser Technik, die nicht unumstritten ist. Befürworter gehen davon aus, dass Bodycams deeskalierend wirken. Die Aufzeichnungen der Kamera sollen zur Beweissicherung dienen, aber auch aggressives Verhalten gegenüber Beamten vermindern.