Dresden

SSG fordert "maximale Kraftanstrengung" beim Impfen

12.03.2021, 12:10 Uhr | dpa

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) hat beim Impfen gegen das Corona-Virus eine maximale Kraftanstrengung von Bund und Ländern gefordert. "Ein immer größerer Teil der Menschen bringt kein Verständnis mehr dafür auf, dass Deutschland und Sachsen sich immer länger erhebliche Grundrechtseinschränkungen auferlegen müssen, während sich der Start des Impfens in Arztpraxen immer weiter verzögert", kritisierte SSG-Präsident Bert Wendsche.

Man sei enttäuscht, dass sich die Gesundheitsministerkonferenz nicht auf einen einheitlichen Termin für den Impfbeginn in Arztpraxen habe einigen können. "In der Einbeziehung der Arztpraxen liegt ein wesentlicher Schlüssel für die Bekämpfung der Pandemie", so Wendsche. Mit dem derzeitigen Tempo in den Impfzentren und mit den Impfbussen werde es noch viele Monate brauchen, um eine breite Immunität zu erreichen. Bürgermeister berichteten zusehends von Enttäuschung von den Bürgern über die derzeitige Impfpraxis, so Wendsche. Damit gingen auch die Geduld und die Unterstützung für die Corona-Schutzmaßnahmen in der Bevölkerung zurück.

Die Gesundheitsminister hatten sich am Mittwoch auf die 16. Kalenderwoche (19. bis 25. April) oder früher als Starttermin für die routinemäßigen Impfungen in Arztpraxen geeinigt - sollten dies die Liefermengen zulassen. Voraussichtlich am 17. März wollen sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder mit dem Start von Corona-Impfungen in Arztpraxen befassen und über Impffragen diskutieren.