Dresden

Förderwettbewerb für neue Innovationscluster

15.03.2021, 11:48 Uhr | dpa

Für ein Förderprogramm sucht die Landesregierung innovative Zukunftsideen, die in einem Verbund von Unternehmen, Wissenschaftlern und weiteren Akteuren umgesetzt werden. Unterstützt würden bis zu fünf neue Innovationscluster mit jeweils bis zu fünf Millionen Euro, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Dresden mit. Themen könnten etwa neue Werkstoffe und Materialien sein, energie- und ressourceneffiziente Produktion, umweltfreundliche Fahrzeugkonzepte sowie hochwertige und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen in der Pflege. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juli.