Entscheidung zu Schulschließung in einigen Regionen

18.03.2021, 03:26 Uhr | dpa

Angesichts steigender Infektionszahlen stehen in Sachsen möglicherweise weitere Schulschließungen in einigen Landkreisen an. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) will gemeinsam mit Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstagnachmittag darüber entscheiden und die Öffentlichkeit informieren. Betroffen sind nach derzeitigem Stand neben der Stadt Chemnitz die Kreise Erzgebirge, Zwickau, Nordsachsen und Meißen. In den Regionen liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen über der kritischen Marke von 100.

Am Dienstag hatte es zum Thema bereits eine Videoschalte zwischen dem Minister und den betroffenen Regionen gegeben, um über die Situation vor Ort zu diskutieren. Laut Landesverordnung müssen Schulen und Kitas wieder schließen, wenn der Inzidenzwert von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten ist.

Im Kreis Mittelsachsen sowie in Bautzen sank der Inzidenzwert am Mittwoch unter die 100er-Marke. Schulen und Kitas bleiben damit vorerst geöffnet.