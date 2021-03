Dresden

Aktionstag zum Stopp von Großveranstaltungen in der Pandemie

19.03.2021, 01:08 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Kulturgesichter Sachsen - Ohne uns ist's still" will heute die Kultur- und Veranstaltungsbranche vor dem Sächsischen Landtag auf ihre prekäre Lage ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie aufmerksam machen. "Seit über einem Jahr dürfen Kulturschaffende ihrem Beruf, ihrer Leidenschaft, ihrer Passion, den Menschen ein Lächeln zu zaubern, nicht mehr nachgehen. Nahezu alles ist auf Eis gelegt", hieß es in der Einladung zu der Aktion. Es sei alarmierend und nicht akzeptabel, dass Kultur in diesen Zeiten bei der Politik keine Rolle zu spielen scheint.