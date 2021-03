Dresden

Kretschmer: Sachsen bekommt 100 000 Biotech-Impfdosen extra

19.03.2021, 19:50 Uhr | dpa

Sachsen bekommt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in besonders belasteten Regionen 100 000 Impfdosen von Biotech extra. Das sagte Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) am Freitag nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern auf Anfrage. Sachsen habe darauf gedrängt, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe den Impfstoff in der Europäischen Union organisiert. Das helfe sehr vor allem in Regionen wie dem Vogtland, dem Erzgebirge und Zwickau: "Wir wollen zielgerichtet in diesen Hotspots impfen und versuchen dort, die Situation besser in den Griff zu bekommen."

Neben Sachsen und Bayern an der Grenze zu Tschechien bekommen zum Schutz vor dem Eintrag mutierter Coronaviren aus Nachbarstaaten auch das Saarland und Rheinland-Pfalz wegen ihrer Grenze zu Frankreich sowie das von hohen Inzidenzen betroffene Thüringen zusätzliche Impfdosen.

Kretschmer äußerte sich auch zur Ausweitung der Impfkampagne auf Hausärzte. Es brauche eine kritische Menge, damit auch alle Praxen eine nennenswerte Anzahl von Dosen bei sich im Kühlschrank haben. Das werde ab 5. April der Fall sein. Dann gehe es in den Hausarztpraxen los: "Das ist auch dringend notwendig. Wir wünschen uns mehr Flexibilität, damit wir dann auch schneller vorankommen."

Grundsätzlich bleibe es zwar bei der Impfpriorisierung, da ältere Menschen mit einem schlimmeren Verlauf der Infektion rechnen müssten, erklärte Kretschmer. Dennoch werde es auch in den Hausarztpraxen mehr Flexibilität geben. Wenn Söhne und Töchter im Alter von 40 oder 50 ihre Eltern zum Impfen in die Praxis begleiten, könnten sie gleich mitgeimpft werden.