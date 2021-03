Dresden

Dresdner Volleyballerinnen erkämpfen sich Halbfinaleinzug

20.03.2021, 20:15 Uhr | dpa

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben sich im Playoff-Viertelfinale der Volleyball-Bundesliga schon nach zwei von maximal drei Spielen durchsetzen können. Gegen die Ladies in Black Aachen gewannen sie am Samstag in eigener Halle nach einer hart umkämpften Partie mit 3:2 (25:17, 25:20, 19:25, 23:25, 17:15). Schon am Mittwoch hatte der Vorrundensieger das erste Spiel in Aachen mit 3:1 für sich entschieden.

Die Dresdnerinnen treffen nun im Halbfinale auf den Vorrundenvierten SC Potsdam, der sich ebenfalls in zwei Spielen gegen die Roten Raben Vilsbiburg behauptete. Die erste Partie der Best-of-three-Serie wird am kommenden Samstag in Potsdam ausgetragen.

Die Schützlinge von DSC-Trainer Alexander Waibl, der an diesem Samstag seinen 53. Geburtstag feierte, agierten zu Beginn mit hohem Druck im Aufschlag. Im zweiten Durchgang führten die DSC-Damen schon deutlich, die Ladies in Black kämpften sich aber auf einen Punkt heran. In der Schlussphase blieb der Gastgeber mit variablen Angriffen aus stabiler Annahme die Antwort nicht schuldig.

Zu Beginn des dritten Abschnittes schlichen sich bei den Elbestädterinnen immer mehr kleine Fehler ein und sie verloren ihre Linie. Hart umkämpft war auch der vierte Durchgang. In der engen Schlussphase hatten erneut die kämpferisch stark auftrumpfenden Ladies in Black Aachenerinnen das bessere Ende für sich. Im entscheidenden Tiebreak büßte Dresden eine komfortable Führung noch ein und geriet fast an den Rand einer Niederlage. Doch nach zwei vergebenen Matchbällen sorgte die Ex-Aachenerin Maja Storck mit einem Ass für den Sieg. Die Schweizer Nationalspielerin war zudem mit 21 Punkten erfolgreichste Scorerin der Partie.