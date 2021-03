Dresden

Ein Fünftel der Häuslebauer in Sachsen setzt auf Fertighaus

21.03.2021, 09:13 Uhr | dpa

Jeder fünfte Häuslebauer in Sachsen hat sich im vorigen Jahr für ein Fertighaus entschieden. 840 von 4052 Baugenehmigen für Ein- und Zweifamilienhäuser entfielen auf Fertighäuser, wie der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) in Bad Honnef mitteilte. Das ist ein Anteil von 20,7 Prozent. Der Verband bezog sich auf Zahlen der Statistischen Landesämter. Bundesweit sei der Anteil der Fertighäuser mit 22,2 Prozent so hoch gewesen wie noch nie, hieß es.

Bei der Beliebtheit von Fertighäusern gibt es in der Bundesrepublik ein Süd-Nord-Gefälle. In Baden-Württemberg entfallen mittlerweile 38,4 Prozent der Baugenehmigungen auf vorgefertigte Häuser, in Hessen liegt ihr Anteil bei 32,4 Prozent und in Bayern bei 25,6 Prozent. In Nordrhein-Westfalen kommen Fertighäuser dagegen auf einen Marktanteil von 15,2 Prozent, in Niedersachsen sogar nur auf 9 Prozent.