Beschwerdestelle für die Polizei verzeichnet mehr Eingänge

21.03.2021, 14:30 Uhr | dpa

Bei der zentralen Beschwerdestelle für die Polizei sind im vergangenen Jahr 303 Beschwerden eingegangen. Das entspricht einem Anstieg von fast zehn Prozent im Vergleich zu 2019 mit 276 Beschwerden. Das teilte die Staatskanzlei in Dresden am Sonntag mit. An die Stelle können sich Bürgerinnen und Bürger, aber auch Polizisten selbst wenden.

Etwas mehr als ein Drittel der Beschwerden (109) sei nach einer Prüfung als begründet oder teilweise begründet eingestuft worden. 129 Beschwerden galten als unbegründet und 65 als nicht entscheidbar. Bei letzteren wurden in 16 Fällen strafrechtliche Ermittlungen gegen Polizeibedienstete eingeleitet. Eine Entscheidung darüber trifft dann die Staatsanwaltschaft.

Die ganz oder teilweise begründeten Beschwerden hätten sich insbesondere um kritikwürdiges Verhalten von Polizeibeamten gedreht - etwa wegen eines unangemessenen Auftretens gegenüber Bürgerinnen und Bürgern oder einer Missachtung von Corona-Schutzmaßnahmen. Zum Teil wurde auch die fachliche Arbeit von Polizisten beanstandet.

Die Beschwerdestelle für die Polizei existiert seit 2016. Sie war zunächst beim Innenministerium angesiedelt, was aber Kritik wegen mangelnder Unabhängigkeit hervorgerufen hatte. Inzwischen ist die Beschwerdestelle der Staatskanzlei zugeordnet.