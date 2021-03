Dresden

Landessynode holt verschobene Herbsttagung digital nach

23.03.2021, 12:03 Uhr | dpa

Die Synode der evangelischen Landeskirche Sachsens holt an diesem Wochenende ihre wegen Corona verschobene Herbsttagung 2020 nach. Wegen der aktuellen Pandemie-Situation findet sie am Freitag und Samstag online statt, wie das Landeskirchenamt in Dresden am Dienstag mitteilte. Das im März 2020 neugewählte Kirchenparlament, das sich im Sommer unter strengen Hygiene-Auflagen konstituierte, trifft sich dazu auf einer Internet-Plattform. Das Programm wurde gestrafft, die 80 Mitglieder beraten über mehrere wichtige Gesetze, darunter den landeskirchlichen Haushalt für 2021. Zudem gibt Landesbischof Tobias Bilz seinen ersten Bericht vor der 28. Landessynode.

In einer Sitzung am 16. April sollen dann die Wahlen der Synodenmitglieder aus der Kirchenleitung und die Vertreter in der EKD-Synode und der VELKD-Generalsynode nachgeholt werden. "Angesichts der aktuellen Situation ist das auch digital geplant", sagte eine Sprecherin des Landeskirchenamtes. Die Frühjahrstagung ist auf den Juli verschoben.

Die Landessynode ist die Vertretung der 560 Kirchgemeinden und Kirchspiele und gesetzgebendes Organ der evangelischen Landeskirche Sachsens. Sie tagt in der Regel zweimal im Jahr - im Frühjahr und im Herbst.