Stadtwerke-Pleite in Gera: Letzte Beteiligungen verkauft

23.03.2021, 19:03 Uhr | dpa

Etwa sieben Jahre nach der Insolvenz der Geraer Stadtwerke ist nun die Veolia Umweltservice Ost GmbH und Co. KG deren alleinige Gesellschafterin. Zuvor hatte der Insolvenzverwalter der Stadtwerke Gera AG (SWG), Michael Jaffé, die letzten verbliebenen 25,1 Prozent Anteile der Umweltdienste GmbH und Co. KG (GUD) an Veolia verkauft, wie er am Dienstag mitteilen ließ. Mit dem Verkauf der letzten GUD-Anteile werde der Abschluss des Insolvenzverfahrens der Stadtwerke vorangetrieben, hieß es. Ganz abgeschlossen ist das Verfahren allerdings noch nicht: Letzte Ansprüche müssten noch gerichtlich geklärt werden.

Die GUD zählt der Mitteilung nach etwa 160 Mitarbeiter. Sie übernimmt unter anderem die Hausmüllentsorgung für die Einwohner Geras und Umgebung sowie Winterdienst und Straßenreinigung.

2014 stellte die SWG einen Insolvenzantrag. In der Holdinggesellschaft waren dem Insolvenzverwalter zufolge alle Beteiligungen der Stadt gebündelt, die sich mit der Daseinsvorsorge im Einzugsgebiet befassen - angefangen von der Energieversorgung über den öffentlichen Personennahverkehr bis hin zur Entsorgung. Die einzelnen Unternehmen der Stadtwerke beschäftigten etwa 1000 Mitarbeiter und setzten insgesamt rund 200 Millionen Euro um.