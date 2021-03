Dresden

Sächsischer Landtag debattiert erneut über Corona-Pandemie

25.03.2021, 01:44 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält seinen Mund-Nasen-Schutz in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Sachsens Landtag beschäftigt sich heute erneut mit Corona. In der Aktuellen Stunde des Parlamentes soll es um die Lage von Frauen in der Corona-Krise gehen.

Bereits am Mittwoch hatte die Corona-Pandemie im Plenum breiten Raum eingenommen. Für die Regierung informierten Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) und Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) über die aktuelle Lage. Köpping sah die Nerven der Bevölkerung inzwischen überstrapaziert. Viele würden die Meinung vertreten, die Maßnahmen fast nicht mehr ertragen zu können.

Klepsch (CDU) schilderte die bedrückende Lage für Einrichtungen und Unternehmen ihres Amtsbereiches. Tourismus und Kultur würden eine "Zeit der Lähmung" durchleben. Man schaue mit einer Mischung aus Sorge und Aufbruchstimmung in die Zukunft. Zugleich sprach sie den Betroffenen Mut zu. Als Kulturreiseland habe Sachsen gute Chancen, nach der Krise neue Zielgruppen zu begeistern.

Ministerpräsident Michael Kretschmer konnte an der Sitzung anfangs nicht teilnehmen, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) die Länderchefs kurzfristig zu einer Videokonferenz gebeten hatte. Dabei nahm sie die am Montag getroffenen Beschlüsse zur "Osterruhe" zurück und bat die Bürger um Verzeihung für die damit einhergehende Verunsicherung. Kretschmer nahm Merkel anschließend in Schutz.

SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulig, einer von zwei Stellvertretern Kretschmers im Kenia-Kabinett, konstatierte wachsendes Unverständnis in der Bevölkerung über die Corona-Politik von Bund und Ländern. "Meine große Sorge ist, dass wir bei der schlechten Stimmung, die es in diesem Land gibt, selbst die Wohlwollenden verlieren", sagte Dulig. Selbst er verstehe inzwischen nicht mehr alle Beschlüsse.