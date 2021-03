Dresden

Netz an Corona-Testzentren in Sachsen wird dichter

29.03.2021, 06:12 Uhr | dpa

Das Netz an Corona-Testzentren in Sachsen wird immer dichter. Derzeit gibt es nach Schätzung des Gesundheitsministeriums im Freistaat rund 650 Testzentren und Teststationen. Damit hat sich die Zahl innerhalb einer Woche etwa verdoppelt. Täglich kämen derzeit neue hinzu, hieß es. Neben zahlreichen Apotheken, Landkreisen und Kommunen bieten mittlerweile auch Firmen und Initiativen sowohl Schnell- als auch PCR-Tests an.

Zum einen haben die Bürger seit Anfang März Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest. "Seither hat sich die Nachfrage verfünffacht. Das ging schlagartig hoch", berichtete Niels Pfaff, der als Partner vor Ort im Auftrag der Firma covi medical Testzentren in Dresden, Zwickau und Görlitz aufgebaut hat.

Zum anderen hatten Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in der vergangenen Woche angekündigt, künftig eine andere Strategie in der Corona-Krise zu fahren und verstärkt testen zu wollen. So sollen etwa künftig mit einem negativen Test Besuche von Zoos, Museen und Shopping im Einzelhandel möglich sein - unabhängig von der Zahl der Neuinfektionen.

Details soll die neue Corona-Schutzverordnung regeln, die voraussichtlich am 29. März beschlossen werden soll. Damit dürften Testzentren eine immer größere Rolle spielen. Mittlerweile sind auch Testzentren an ungewöhnlichen Orten entstanden - etwa in Kneipen, Musikclubs, im Escape-Room oder im Stadion.

Wer den kostenlosen Bürgertest anbietet, muss laut Gesundheitsministerium durch das örtliche Gesundheitsamt beauftragt werden. Nur so können die Kosten anschließend über die Kassenärztliche Vereinigung (KV) abgerechnet werden. Prinzipiell dürfe aber jeder ein Testzentrum eröffnen, der mit Medizinprodukten umgehen könne, hieß es.