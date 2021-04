Dresden

Unbekannte zünden Auto in Dresden an: Ermittlungen

01.04.2021, 15:48 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in der Dresdner Neustadt ein Auto angezündet. Ein Zeuge hatte das brennende Fahrzeug bemerkt, zwei sich davon entfernende Personen gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Aufgrund eines möglichen politischen Motivs übernahm das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamtes nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden die Ermittlungen. Dabei setzen die Behörden auf Bevölkerung und bitten um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort sowie Auffälligkeiten anderer Art, auch im Internet. Das Auto mit Dresdner Kennzeichen gehört einem 67-Jährigen, die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt.