Dresden

Schuhe hängen an Brücke: Mit Gürtel und Tüchern abgeseilt

02.04.2021, 15:54 Uhr | dpa

Herrenlose Schuhe, die an der Albertbrücke in Dresden hingen, haben einen 33-Jährigen zu einer lebensgefährlichen Aktion veranlasst. Mit Gürtel und Tüchern seilte er sich am Donnerstagnachmittag auf eine Schifffahrtszeichen-Halterung ab und löste so einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus, wie die Polizei mitteilte. Passanten hatten auch beobachtet, wie der Mann einige Meter auf dem schmalen Metallträger balancierte. Während des Berufsverkehrs wurde die Elbbrücke komplett gesperrt.

Höhenretter hätten den Mann dann aus seiner misslichen Lage befreit, hieß es. Als Grund für die gefährliche Aktion benannte er mehrere herrenlose Schuhe, die er habe erlangen wollen.