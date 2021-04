Dresden

Kretschmer reist für politische Gespräche nach Moskau

21.04.2021, 01:57 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) reist heute zu einem mehrtägigen Besuch nach Moskau. Dabei soll es vor allem um die kulturellen Beziehungen zu Russland gehen. Aber auch politische Gespräche sind geplant, unter anderen mit Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow. Kretschmer hatte sich wiederholt für eine Aufhebung der Russland-Sanktionen ausgesprochen. Unklar ist bisher, ob es zu einem Treffen mit Putin kommt. Kretschmer hatte ihn 2019 am Rande eines Wirtschaftsforums in St. Petersburg getroffen und ihn auch nach Dresden eingeladen.

Die Reise Kretschmers war angesichts des Konflikts Russlands mit der Ukraine und des Umganges mit Kreml-Kritiker Alexej Nawalny im Vorfeld kritisiert worden. Kretschmer erhielt aber auch Zuspruch und verteidigte seine Haltung, selbst in schwierigen Situationen gesprächsbereit zu bleiben. Er werde in Moskau das Gespräch auch mit Menschen suchen, die der Regierung kritisch gegenüberstehen, sagte er. Höhepunkt des Besuches ist am Donnerstag die Eröffnung einer gemeinsamen Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der Tretjakow-Galerie Moskau zu Malerei der Romantik.