Dresden

Dynamo Dresden feiert unter Neu-Coach Schmidt ersten Sieg

28.04.2021, 21:08 Uhr | dpa

Dynamo Dresden hat sein erstes Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Schmidt gewonnen. Die Elbestädter bezwangen am Mittwochabend in einem Nachholspiel der 3. Fußball-Liga den MSV Duisburg durch ein Tor von Christoph Daferner (77.) mit 1:0 (0:0). Infolge des ersten Siegs nach zuvor vier sieglosen Partien hintereinander sind die Sachsen neuer Dritter der Tabelle und können bereits am Samstag im zweiten Nachholspiel beim KFC Uerdingen die Tabellenführung übernehmen.

In neuem System begann Dynamo druckvoll, hatte aber Glück, nicht schon früh in Rückstand zu geraten. Nach einem Fehlpass von Torwart Kevin Broll kommt Aziz Bouhaddouz (12.) frei zum Schuss, traf aber nur den Pfosten. Rund 20 Minuten später rette Dynamos Schlussmann jedoch mit einem sehenswerten Reflex nach einem Abpraller von Mitspieler Sebastian Mai.

Da hätten die Hausherren aber selbst bereits in Führung liegen können, doch Luka Stor (19.) scheiterte frei aus vier Metern an Duisburgs Torwart Leo Weinkauf. Ein Kopfballtor von Tim Knipping (22.) wurde wegen vermeintlichem Foulspiel von schiedsrichter Asmir Osmanagic nicht anerkannt.

Auch im zweiten Durchgang spielten beide Teams auf Sieg, Torchancen waren jedoch nicht mehr so oft geboten. Vor allem die Hausherren hatten nun größere Probleme vor das Duisburger Tor zu gelangen. Letztlich reichte Dynamos einzig echte Möglichkeit im zweiten Durchgang zum Sieg, weil Daferner auf Flanke des eingewechselten Panagiotis Vlachodimos das Tor erzwang.