Dresden

Dresdner Oberbürgermeister positiv auf Coronavirus getestet

03.05.2021, 14:04 Uhr | dpa

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befinde sicht seit Freitag in Quarantäne, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. "Glücklicherweise habe ich bisher nur sehr leichte Symptome. Durch die Schnelltests, die wir innerhalb der Verwaltung nutzen, konnte die Infektion schnell erkannt werden", sagte der FDP-Politiker laut einer Mitteilung. Der anschließende PCR-Test habe das Ergebnis bestätigt, das Gesundheitsamt habe die Kontakte nachverfolgt.

In den Beratungen der Stadtverwaltung gelten laut Hilbert Vorsichtsmaßnahmen wie Treffen in großen Räumen, Abstandhalten sowie Masketragen. Dadurch müssten nur wenige als Kontaktpersonen wegen seiner Covid-19-Infektion in Quarantäne. Mehrere Termine fallen allerdings in Wasser. So kann Hilbert nicht an der Amtseinführung des neuen Frauenkirchen-Pfarrers, Markus Engelhardt, am Sonntag teilnehmen.