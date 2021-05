Dresden

Feuerwehr befreit Eichhörnchen nach Fall in Schacht

05.05.2021, 10:31 Uhr | dpa

Feuerwehrleute haben in Dresden zwei Eichhörnchen aus einem rund zehn Meter tiefen Schacht befreit. Die Tiere seien am Dienstag in den Schacht gefallen und hätten sich aus eigener Kraft nicht retten können, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Ein Mitarbeiter eines Energieversorgers hatte die Eichhörnchen bemerkt und die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Die Feuerwehrleute konnten die Tiere mit Decken einfangen und sie wieder ins Freie entlassen.