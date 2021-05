Dresden

Dynamo-Aufstieg rückt nach Sieg gegen Viktoria Köln näher

08.05.2021, 16:11 Uhr | dpa

Dynamo Dresden hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga ausgebaut. Das Team von Trainer Alexander Schmidt bezwang am Samstag Viktoria Köln mit 2:0 (2:0) und profitiert von den Patzern der drei Verfolger Hansa Rostock, FC Ingolstadt und 1860 München, die allesamt nur Unentschieden spielten. Heinz Mörschel (11.) und Philipp Hosiner (31./Foulelfmeter) schossen die Tore für den 21. Saisonsieg der Elbestädter. Dynamo führt mit 69 Punkten die Tabelle nach 36 Spieltagen an, gefolgt von Hansa Rostock (67), 1860 München (65) und dem FC Ingolstadt (65).

"Ohne Druck macht Fußball keinen Spaß", hatte Dynamos Coach vor dem Spiel gesagt. Das scheint auch seine Mannschaft verinnerlicht zu haben. Denn gegen Köln zeigte der Tabellenführer von Beginn an eine engagierte Leistung und hätte schon früh durch Agyemang Diawusie (5.) in Führung gehen können. Der Außenbahnspieler brachte aber gleich zweimal binnen 40 Sekunden den Ball freistehend nicht im Tor unter. Sechs Minuten später traf jedoch Mörschel von der Strafraumkante zur Dresdner Führung. Hosiner (31.) erhöhte per Foulelfmeter noch vor der Pause auf 2:0.

Im zweiten Durchgang zogen sich die Hausherren zu weit zurück und ließen Köln dadurch besser ins Spiel kommen. Die Mannschaft von Olaf Janßen machte jedoch zu wenig aus der Feldüberlegenheit. Mehr als ein Fernschuss von Timmy Thiele (56.) und ein zu zentral geratener Kopfball vom eingewechselten Lucas Cueto (74.) sprangen nicht heraus.