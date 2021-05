Dresden

Dresden verbietet "Querdenker"-Versammlungen am Samstag

10.05.2021, 17:29 Uhr | dpa

Die Stadt Dresden hat die für kommenden Samstag geplanten Demonstrationen der Initiative "Querdenken 351" untersagt. "Das Verbot ergeht zum Schutz vor Infektionsgefahren, da aufgrund früherer Erfahrungen davon auszugehen ist, dass die Teilnehmenden gegen die Maskenpflicht verstoßen und sich nicht an die Abstandsregelungen halten", teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Die jüngsten Ereignisse in anderen sächsischen Städten im Zusammenhang mit Corona-Demonstrationen würden das bestätigen.

Nach Angaben der Stadt war eine "Querdenken"-Kundgebung mit mindestens 3000 Teilnehmern am Königsufer gegenüber der Altstadt angemeldet worden. Als Alternative wären zudem Versammlungen auf drei großen Plätzen in der Innenstadt mit jeweils 1000 Teilnehmern beantragt worden. Das von der Stadt verhängte Verbot gilt für alle diese Veranstaltungen.