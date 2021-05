Dresden

Urteilsverkündung im Dresdner Hooligan-Prozess

11.05.2021, 03:02 Uhr | dpa

Im Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Hooligan-Gruppierung "Faust des Ostens" (FdO) am Landgericht Dresden werden am heutigen Dienstag die Urteile verkündet. Die drei 31 und 37 Jahre alten Männer sind wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und Gewalttaten sowie gefährlicher Körperverletzung und schweren Bandendiebstahls angeklagt.

Die FdO soll gewaltsame Übergriffe auf Anhänger anderer Fußballmannschaften vor allem aus dem Westen, aber auch Polizisten und Ausländer geplant haben - im Umfeld von Fußballspielen des damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden. Zwei der Angeklagten räumten die Vorwürfe vor Gericht ein, an einer Attacke auf ausländische Discobesucher im April 2011 und der gewalttätigen Auseinandersetzung mit Fans des Vereins Erzgebirge Aue zu Himmelfahrt 2021 in Dresden beteiligt gewesen zu sein. Sie machten zudem ausführliche Angaben unter anderem zu Struktur und Plänen der FdO.

Der Ältere hatte zum Prozessauftakt über seinen Verteidiger erklären lassen, dass er der FdO angehört hat - und es möglich sei, dass er bei dem Übergriff 2012 dabei war.