Dresden

Kabinett informiert über Corona und gestiegene Holzpreise

11.05.2021, 03:33 Uhr | dpa

Das sächsische Kabinett will im Anschluss an seine Sitzung am heutigen Dienstag über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Sachsen informieren. Bei der Online-Pressekonferenz soll es aber auch um andere Themen gehen. So werden Forstminister Wolfram Günther (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) Ergebnisse eines Runden Tisches zum Thema steigende Holzpreise vorstellen. Günther möchte zudem eine neue Verordnung zu Photovoltaik auf Freiflächen präsentieren.

Dulig hatte die Situation auf dem Rohstoffmarkt unlängst als dramatisch beschrieben. Die gestiegene Nachfrage sei vor allem auf einen Bauboom in Asien und den USA zurückzuführen. Preise für Holz festzulegen, sei allerdings nicht Aufgabe des Staates, betonte der SPD-Politiker. Zugleich wollte er prüfen, ob in ein neues Vergabegesetz eine bestimmte Klausel aufgenommen werden kann. Dann könnten Handwerksbetriebe unter bestimmten Bedingungen gestiegene Kosten bei Aufträgen für die öffentliche Hand umlegen.