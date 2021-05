Dresden

Mann in Dresden attackiert und schwer verletzt

20.05.2021, 11:21 Uhr | dpa

Ein 33-Jähriger ist in Dresden von einem Unbekannten attackiert und schwer verletzt worden. Das Opfer sei am späten Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weitere Details etwa zur Tatwaffe und den Hintergründen nannte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen nicht.