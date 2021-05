Dresden

Innenminister in Quarantäne: Landtag-Fragestunde abgesetzt

21.05.2021, 15:19 Uhr | dpa

Der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) befindet sich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in seinem dienstlichen Umfeld in Quarantäne. Wie das Innenministerium am Freitag auf Anfrage mitteilte, führt er die Dienstgeschäfte von zu Hause aus. Wöller sollte am Freitag im Landtag beim Tagesordnungspunkt "Befragung der Staatsregierung" Rede und Antwort zum Thema Bevölkerungsschutz stehen. Der Punkt wurde gestrichen.