Dresden

Marburger Bund: Zahlung von Corona-Prämie auch an Ärzte

03.06.2021, 17:24 Uhr | dpa

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Sachsen hat die Zahlung einer Corona-Prämie auch für die Ärzte in Krankenhäusern gefordert. Patientenversorgung sei Teamarbeit, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag. Die sächsischen Kliniken sollten daher die neuen gesetzlichen Möglichkeiten nutzen und nicht nur Pflegerinnen und Pflegern, sondern auch allen anderen am Patienten tätigen Berufsgruppen einen entsprechenden Bonus zahlen. Belegschaften in Krankenhäusern dürften nicht gespalten werden, hieß es. Besonders belastete Klinikmitarbeiter können bis Ende Juni eine Corona-Prämie von bis zu 1500 Euro erhalten. Insgesamt stellt die Bundesregierung dafür 450 Millionen Euro bereit.