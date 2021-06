Dresden

Dresdner Hochhaus unter Quarantäne: Bewohner werden getestet

04.06.2021, 10:33 Uhr | dpa

Nach dem Tod eines an Covid-19 erkrankten jungen Indien-Rückkehrers in Dresden hat das Gesundheitsamt für alle Bewohnerinnen und Bewohner eines Hochhauses Quarantäne angeordnet. Foto: Tino Plunert/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Nach dem Tod eines an Covid-19 erkrankten Indien-Rückkehrers in Dresden werden sämtliche Bewohner des Hochhauses auf das Coronavirus getestet. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort, um das Gesundheitsamt zu unterstützen, teilte die Stadt am Freitag mit. Gegen 09.30 Uhr wurde etagenweise mit den PCR-Tests begonnen. Das Studentenwohnheim nahe der Dresdner Innenstadt steht derzeit unter Quarantäne. Das Gesundheitsamt hatte verpflichtende Corona-Tests für die Bewohnerinnen und Bewohner angeordnet, um mögliche Infektionsketten zu durchbrechen. Die Bewohner dürfen das Haus bis einschließlich 8. Juni nicht verlassen.

Die Polizei ist vor Ort und kontrolliert Ein- und Ausgänge. "Wir leisten Amtshilfe", sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei. Bisher habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

Hintergrund ist der Tod eines am Coronavirus erkrankten jungen Mannes nach seiner Rückkehr aus Indien. Sein Gesundheitszustand hatte sich nach einem zunächst guten Allgemeinzustand nach Angaben der Stadt rapide verschlechtert. Es bestehe der begründete Verdacht, dass die Infektion auf eine Virusvariante zurückzuführen sei, hieß es.