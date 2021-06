Dresden

Corona-Infektionszahlen in Sachsen gehen weiter zurück

05.06.2021, 10:15 Uhr | dpa

In Sachsen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter im Sinkflug. Laut Übersicht des Robert Koch-Institutes (RKI) vom Samstag liegt mit dem Erzgebirgskreis (54,3) nur noch eine Region im Freistaat über einer Inzidenz von 50. Mit 7,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche ist die Ansteckungsquote im Vogtlandkreis am niedrigesten. Für ganz Sachsen weist das RKI die Inzidenz mit 25,6 aus - am Tag zuvor lag der Wert bei 29,4 und damit erstmals seit Monaten unter der Marke von 30. Angesichts sinkender Corona-Zahlen öffnen in Sachsen immer mehr Freizeitparks, Freibäder und Kultureinrichtungen.